يملكن 430 مليار دولار.. أغنى 10 نساء في أميركا

ارتفعت قيمة ثروات أغنى 56 امرأة في الولايات المتحدة إلى 430 مليار دولار في 2018 مقابل 330 مليار دولار في 2017.

ووفق قائمة فوربس لأثرى 400 شخصية في أميركا، فإن زيادة الـ 30 في المئة التي شهدها صافي ثروات النساء في أميركا تعود إلى حالات الطلاق والوفيات التي شهدها العام الماضي، والذي رفع من حصيلة الثروات لصالح بعض النساء.

وأشارت فوربس أن قائمة الـ56 امرأة الثريات تضم اللاتي يملكن على الأقل 2.1 مليار دولار كأصول أو نقود أو مساهمات في شركات.

وتاليا قائمة أثرى 10 نساء في أميركا:

أليس والتون: في المرتبة 11 في قائمة فوربس 400



يقدر حجم ثروة والتون بـ 51.4 مليار دولار، وهي الأبنة الوحيدة لمؤسس شبكة متاجر وولمارت سام والتون، وارتفعت ثروتها خلال العام الماضي بأكثر من ستة مليارات بسبب ارتفاع سهم وولمارات بنسبة 25 في المئة خلال العام الماضي.

جوليا كوتش: في المرتبة 13 في قائمة فوربس 400



تقدر ثروة كوتش بـ 41 مليار دولار، وهم أم لثلاثة أطفال وتمتلك نحو 42 في المئة من مجموعة كوتش للصناعات، بعد وفاة زوجها ديفيد كوخ في أغسطس، وتعد المجموعة ثاني أكبر شركة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وتتجاوز إيراداتها السنوية الـ 110 مليار دولار.

ماكنزي بيزوس: في المرتبة 15 في قائمة فوربس 400

تقدر ثروة بيزوس بـ 36.1 مليار دولار، وقد حصلت عليها من انفصالها عن زوجها جيف بيزوس بعد زواج دام 25 عام، فيما اعتبر أكبر تسوية طلاق في التاريخ، إذ نقل بيزوس الزوج لماكنزي من ملكية الأسهم التي يملكها في أمازون.

جاكلين مارس: في المرتبة 19 في قائمة فوربس 400

تقدر ثروتها بـ 29.7 مليار دولار، وهي تمتلك ثلث مجموعة مارس أكبر مصنع للشوكلاتة والحلوى في العالم.

لورين باول جوبز: في المرتبة 22 في قائمة فوربس 400

تقدر ثروة باول بـ 21.3 مليار دولار، وهي أرملة ستيف جوبز، وتمتلك أسهما في شركة آبل وديزني.

أبيغيل جونسون: في المرتبة 34 في قائمة فوربس 400

تقدر ثروة جونسون بـ 14 مليار دولار، وهي رئيسة شركة فيديليتي للاستثمارات منذ 2014، والتي تسلمت دفتها من والدها في حينها.

بلير باري أوكيدن: في المرتبة 51 في قائمة فوربس 400

تمتلك أوكيدن ثروة تقدر بـ 9.6 مليار دولار، وهي تمتلك حصة تقدر بـ 25 في المئة شركة كوكس إنتربرايز للاتصالات وخدمات الإعلام والتي تقدر قيمتها بـ 21 مليار دولار.

كريستي والتون: في المرتبة 58 في قائمة فوربس 400

زوجة جون والتون أحد أبناء مؤسس شبكة متاجر ووالمارت، وهي تمتلك قرابة 8.5 مليار دولار، ورثتها بعد وفاة زوجها في حادث تحطم طائرة.

آن والتون كرونكي: في المرتبة 67 في قائمة فوربس 400

آن ابنة باد والتون الذي ساعد أخيه سام في تأسيس شبكة متاجر ووالمارت، وتقدر ثروتها بـ 7.5 مليار دولار.

ماريك مارس: في المرتبة 70 في قائمة فوربس 400

تقدر ثروة ماريك بـ 7.4 مليار دولار، وهي حصتها من إرث والدها فورست مارس الذي توفي في 2016.