أثيوبيا.. اختيار قائد جديد للجيش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجمعة اختيار مدير جهاز الاستخبارات الجنرال آدم محمد لتولي منصب قائد الجيش في البلاد.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد البلاد أزمة بعد أيام على محاولة انقلاب في منطقة أمهرة في شمال البلاد واغتيال رئيس أركان الجيش الجنرال سيري ميكونين على يد حارسه الشخصي، في حادث متصل بها.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس حزب يروج لمصالح العرقية الأمهرية في إثيوبيا إن السلطات ألقت القبض على كريستيان تاديلي المتحدث باسم الحزب الجمعة.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس احتجاز السلطات نحو 250 شخصا للاشتباه في علاقتهم بالانقلاب الفاشل في أمهرة.