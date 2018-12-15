سياح يستكشفون السعودية لأول مرة

زار سياح أجانب السعودية مطلع الأسبوع ضمن نظام تأشيرات جديد في مشهد نادر بالمملكة، وذلك مع سعيها لانفتاح مجتمعها وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتوافد آلاف المشجعين على مدينة الدرعية التاريخية في الرياض لحضور مسابقة "فورمولا إي"، وهي سباق باستخدام السيارات الكهربائية.

وتشمل الفعاليات حفلات موسيقية يشارك فيها ديفيد غيتا وفريق "ذا بلاك آيد بيز".

وكانت غالبية الحضور من السعوديين الذين لم يألفوا بعد مثل هذا النوع من الترفيه في بلدهم، حيث ظلت السينمات والحفلات الموسيقية المفتوحة محظورة لعقود.

ورغم الغضب الدولي إزاء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، استغل بعض الغربيين أيضا الفرصة لزيارة البلد الذي ما زال يفرض قيودا إلى حد كبير تقصر وجود الأجانب على العمال المقيمين وذويهم، والزائرين بهدف إجراء أعمال، والحجيج.