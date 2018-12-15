سياح يستكشفون السعودية لأول مرة

زار سياح أجانب السعودية مطلع الأسبوع ضمن نظام تأشيرات جديد في مشهد نادر بالمملكة، وذلك مع سعيها لانفتاح مجتمعها وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتوافد آلاف المشجعين على مدينة الدرعية التاريخية في الرياض لحضور مسابقة "فورمولا إي"، وهي سباق باستخدام السيارات الكهربائية.
وتشمل الفعاليات حفلات موسيقية يشارك فيها ديفيد غيتا وفريق "ذا بلاك آيد بيز".
وكانت غالبية الحضور من السعوديين الذين لم يألفوا بعد مثل هذا النوع من الترفيه في بلدهم، حيث ظلت السينمات والحفلات الموسيقية المفتوحة محظورة لعقود.
ورغم الغضب الدولي إزاء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، استغل بعض الغربيين أيضا الفرصة لزيارة البلد الذي ما زال يفرض قيودا إلى حد كبير تقصر وجود الأجانب على العمال المقيمين وذويهم، والزائرين بهدف إجراء أعمال، والحجيج.
ويمضي رجل أميركي يدعى جيسون أسبوعا في المملكة مع زوجته الألمانية، حيث يركبان الدراجات الرباعية في الصحراء ويزوران مواقع أثرية في أشيقر على بعد 200 كيلومتر باتجاه شمال غربي العاصمة.
وقال جيسون "السباق يبدو ممتعا، لكن لأكون صادقا، فقد كان وسيلة لرؤية البلد، نحن سعداء لأن نكون هنا، كنت دائما، ولسنوات عديدة، أريد المجيء إلى هنا، أنا سعيد جدا لأنني هنا ولأنهم يسمحون لنا بأن نكون هنا".
أما آرون (40 عاما)، وهو مهندس برمجيات، فقد جاء من نيويورك ليومين. ووضع آرون، ونحو عشرة غيره من المغامرين الساعين لزيارة كل بلدان العالم، المملكة في خططهم لقضاء الإجازة.
وبينما كان لاعبو السيرك يقدمون عروضا أمام الزوار بين مباريات السباق، قال آرون "السعودية ظلت دائما مكانا غريبا، ولم يخطر ببالي أبدا أن أتمكن من المجيء إلى هنا".
وحصل نحو ألف أجنبي من 80 دولة على تأشيرة "شارك" الجديدة، والتي ترتبط بحدث ترفيهي محدد، وفقا لما قالته السلطات.