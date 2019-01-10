أجنحة بوينغ الجديدة قابلة للطي!

جناح طائرة أرفع سمكا وقابل للطي، هو آخر إضافات شركة "بوينغ" لعالم النقل الجوي التجاري.

الشركة الأميركية أعلنت تطويرها أجنحة تجريبية تحمل اسم "ترانسونيك تراس بريسد" يبلغ مدى الزوج منها 170 قدما ومزودة بدعامة.

مهندسو "بوينغ" تمكنوا، باستخدام الأجنحة الجديدة، من الوصول لسرعة 0.8 ماخ بزيادة قدرها 0.05 عن السرعة المتوقعة، وهو ما يقترب من سرعة الصوت، حسب ما أفاد به بيان للشركة.

استعانت بوينج بشراكة مع إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لتطوير الأجنحة الجديدة في إطار مشروع بحثي مشترك يشجع على تطوير طائرات أقل إصدارا للضوضاء وأكثر كفاءة.