أجهزة آيباد جديدة من آبل

أعلنت آبل الاثنين إصدارا جديدا من "آيباد أير" و"آيباد ميني" بحجم أصغر ومزايا عالية الأداء.

وتقول آبل إن "آيباد أير" الجديد يمتاز بسماكة أقل إذ يعد الأنحف بين مثيلاته، ويأتي بشاشة أبعادها 10.5 بوصة، ويدعم استخدام قلم آبل.

ولعشاق الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم، يأتي "آيباد ميني" بتحديثات ومزايا جديدة وهو أسرع من مثيلاته بثلاث مرات بشاشة حجمها 7.9 بوصة.

وتمتاز الأجهزة الجديدة بقدرتها على تشغيل الألعاب، خاصة تلك التي تعمل بخاصية الواقع الافتراضي (AR)، كما يمكنه تشغيل ملفات المقاطع المصورة بجودة (4K).

وتعمل الأجهزة بشريحة معالج (A12-Bionic)، وهي أسرع في معالجة البيانات عما سبقتها لإنها رباعية النواة، وتستهلك طاقة أقل بنسبة 50 في المئة أيضا، ما يخفض الاستهلاك من البطارية. وبدأت آبل تستخدمها في فترة سابقة في هواتف "آيفون إكس أس".

وتستطيع كاميرات الآيباد الجديد تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة. ويمكنك أيضا تحرير الفيديو على الآيباد بشكل مباشر.