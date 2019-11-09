Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

"أجهزة مرتجلة".. حصيلة قتلى المدنيين في الهجوم التركي شمال سوريا

نازحون هاربون من الحرب التي تجري شمال سوريا

عرض التعليقات

قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 92 مدنيا قد قتلوا في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، منذ بدء شن الهجوم العسكري في 9 أكتوبر بقيادة تركيا في شمال شرق البلاد سوريا.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل الذي أكد أن المفوضية السامية قد تحققت حتى 5 نوفمبر من "مقتل وجرح عشرات السوريين "في حوادث منفصلة لحد كبير، ومتزامنة في شمال شرقي سوريا وشمال غربها".

/**/ /**/ سوريون أكراد يشاركون في تظاهرة في مدينة رأس العين قرب الحدود مع تركيا احتجاجا على التهديدات التركية بشن هجوم ضد مناطقهم
على صلة

تويتر و إنستغرام.. حرب تركيا الأخرى على أكراد سوريا

وأوضح أن حوادث القتل تسببت فيها "الضربات الجوية والغارات الأرضية، وبشكل متزايد نتيجة لما يبدو أنه استخدام عشوائي للأجهزة المرتجلة" المتفجرة، والعبوات الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الأسواق المحلية، حسب قوله.

وتسببت العملية العسكرية التركية بمقتل عشرات المدنيين وبنزوح عشرات آلاف الأشخاص.

وسيطرت تركيا عقب هجومها على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً، من تل أبيض وصولاً إلى رأس العين.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG