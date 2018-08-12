أحبط 48 هجوما في بغداد.. عراقي اخترق تنظيم داعش

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد تقريرا عن قصة الضابط العراقي الذي اخترق صفوف تنظيم داعش وساهم في إحباط 48 هجوما في بغداد بينهم 30 بسيارات مفخخة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في خلية الصقور الاستخبارية قوله إن النقيب حارث عبد علي السوداني "ربما كان أكبر جاسوس في العراق، وهو واحد من قلة في العالم تمكن من اختراق قيادات تنظيم داعش".

وكانت صفحة خلية الصقور الاستخبارية قد أعلنت قبل عام مقتل الضابط العراقي.

ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن السوداني (36 عاما) الذي عمل سابقا في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر نجح في كسب ثقة تنظيم داعش في عام 2014 ليعينوه مسؤولا لوجيستيا عن إدخال السيارات المفخخة والانتحاريين للعاصمة بغداد عبر منطقة الطارمية.

لكن في مطلع عام 2017 اكتشف التنظيم أمره واستدرجه من الطارمية إلى قضاء القائم وتمت تصفيته من قبل عناصر التنظيم في آب/أغسطس من العام ذاته.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد تحرير كافة المدن التي كانت تحت سيطرته.