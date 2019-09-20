أحدها لسعود القحطاني.. تويتر يعلق آلاف الحسابات

علق موقع تويتر الجمعة حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست.

ووفقا لتدوينة لشركة تويتر، فقد حذف الموقع بشكل منفصل حسابات مرتبطة بأجهزة إعلامية تديرها الدولة في السعودية وحسابات أخرى في الإمارات ومصر كلها تعمل على توجيه رسائل مكثفة تدعم السعودية.

وكان القحطاني، المقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يدير مركز الرصد الإعلامي بالديوان الملكي كما كان يشرف على جيش إلكتروني منوط بحماية صورة المملكة ومهاجمة من يعتقد أنهم أعداؤها على الإنترنت.

وحدد القحطاني معالم الموقف السعودي من قضايا مثل النزاع الدبلوماسي مع قطر والأمن وحقوق الإنسان.

ولم ينشر القحطاني أي تغريدات منذ 22 أكتوبر 2018، أي بعد فترة قصيرة من إقالته، لكن مصادر أبلغت رويترز في يناير أنه ظل يمارس قدرا كبيرا من النفوذ من خلف الكواليس.

ورغم أن النائب العام السعودي قال إن القحطاني شارك في خطة لإعادة خاشقجي للسعودية، فقد رفض مسؤولون الكشف عما إذا كان اعتقل، وقالت مصادر إنه ليس بين من يحاكمون بتهمة قتل خاشقجي.

وحذف تويتر أيضا مجموعة تضم 267 حسابا من الإمارات ومصر لانخراطها في "حملة إعلامية متشعبة" تستهدف قطر وإيران، بينما توجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية.

وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى "دوتديف" تعرف نفسها على موقعها بأنها "شركة برمجيات متخصصة مقرها أبوظبي". وللشركة فرع آخر في مصر بمحافظة الجيزة على مشارف القاهرة.

كما حذف تويتر شبكة أكبر تضم 4258 حسابا قال إنها تدار حصريا من الإمارات وتستخدم أسماء وهمية وتنشر تغريدات معظمها عن قطر واليمن. ولم تحدد الشركة كيانا مسؤولا عن هذه العملية.