ميريام فارس: ما معي سرطان

خرجت المغنية اللبنانية ميريام فارس الجمعة عن صمتها قائلة "ما معي سرطان" ردا على أنباء تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإصابتها بـ"مرض خطير".

لكن الفنانة أكدت لمعجبيها انها تمر بمرحلة صحية "دقيقة وحرجة".

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Aug 10, 2018 at 6:57am PDT

المغنية الإماراتية أحلام نشرت تغريدة أشارت فيها إلى أن زميلتها اللبنانية ميريام فارس في "محنة".

هذه الأنباء تأتي بعد أيام قليلة من إعلان المغنية اللبنانية إليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي، وهو الخبر الذي أثار موجة كبيرة من التعاطف والتضامن معها.

وكان آخر حفل أحيته ميريام فارس بقبرص في 28 نيسان/أبريل الماضي، بحسب صحف لبنانية، ومنذ ذلك الوقت قل نشاطها الفني تدريجيا.

واعتذرت المغنية عن حفل خيري كان مقررا في 27 حزيران/يونيو الماضي في لبنان، "بسبب جراحة دقيقة"، حسبما ذكرت صحف لبنانية.

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، كتبت لمعجبيها عبر فيسبوك: "أشتاق لكم كثيرا وإن شاء الله أتعافى سريعا وأراكم قريبا". وأرفقت المنشور بمقطع فيديو يتضمن لقطات مختلفة لعدد من المعجبين، وهم يدعون لها بالشفاء والعودة للساحة الفنية سريعا:

وتفاعل مشاهير وناشطون مع هذه الأنباء، وتم تدشين هاشتاغ #مريام_طمنينا، و#مريام_فارس، حيث أثيرت تكهنات مختلفة حول طبيعة المرض.

المغنية الإماراتية بقليس فتحي كتبت في تغريدة أنها تتمنى لها الشفاء، ودعت إلى عدم تضخيم الأمور حتى يتم التأكد:

المغنية ديانا حداد دعت لميريام بأن تكون في أفضل حال من أجل "أهلها وأحبابها":

هذا المغرد كتب" إذا كان بالإمكان تبديل الدم، سأعطيك دمي":

تمنت هذه المغردة أن يكون خبر مرضها الخطير كاذبا: