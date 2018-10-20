أحمد عسيري وسعود القحطاني.. من هما؟

كشفت الرياض فجر السبت للمرة الأولى، مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من العناصر السعوديين داخلها. وحملت المملكة مسؤولية مقتل خاشقجي، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة عام 2017، إلى هؤلاء السعوديين الذين قالت إنهم قابلوه في القنصلية في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر بعد "ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد". وبالتزامن مع هذا الإعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، في وقت ذكرت فيه الرياض أنها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية. كما أمر الملك سلمان بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه. عسيري: من اليمن إلى الاستخبارات

يعتبر عسيري من المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان يحضر اجتماعاته مع عدد كبير من المسؤولين الزائرين للمملكة، وآخرها اجتماع مع الممثل الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد في الرياض في 10 تشرين الأول/أكتوبر. وقبل تعيينه في منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة في 2017، كان عسيري المتحدث الرسمي باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين منذ آذار/مارس 2015. ويتولى عسيري الذي يتحدث العربية والفرنسية والإنكليزية، منصب مستشار في وزارة الدفاع التي يقودها ولي العهد الشاب. وبحسب صحيفة "الحياة" السعودية، فإن اللواء عسيري الضابط الطيار يوصف في المملكة بأنه "واحد من أمهر الطيارين السعوديين المعروفين عالميا". وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق أن السعودية ستحمل مسؤولية مقتل خاشقجي للواء عسيري، مستندة في معلوماتها على مصادر قالت إنها "على علم بتلك الخطة". سعود القحطاني وتويتر يعرف عنه هو أيضا قربه من ولي العهد، وقد ظهر برفقته في صور مع العديد من الملوك والرؤساء والزعماء في حفلات عشاء خاصة. ويعتبر القحطاني أحد أبرز المسؤولين السعوديين الذين يستخدمون تويتر، وغالبا ما ينشر تغريدات منددة بأشخاص وبدول، على رأسها قطر التي قطعت السعودية علاقاتها معها في حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمتها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة. ويتابع القحطاني على تويتر أكثر من مليون مستخدم. وبعيد إعفائه من منصبه، غرد القحطاني "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين، على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية".