أخبار جيدة لمحبي الشاي.. قدرات عقلية أفضل

أفاد بحث طبي جديد بأن شاربي الشاي يتمتعون بقدرات إدراكية أفضل مقارنة بنظرائهم الذين لا يتناولونه.

وشملت الدراسة 36 شخصا بالغا ممن تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وأكثر. وخلال البحث تم جمع بيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم ورفاههم النفسي.

وأجرى المشاركون المسنون اختبارات نفسية عصبية وتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

وشارك في الدراسة التي أجريت بين عامي 2015 و 2018، باحثون آخرون من جامعتي إسيكس وكامبريدج.

عند تحليل الأداء المعرفي للمشاركين ونتائج التصوير، وجد فريق البحث أن الأفراد الذين يتناولون الشاي الأخضر أوالأسود أربع مرات على الأقل في الأسبوع، لمدة 25 عاما تقريبا، لديهم مناطق في الدماغ مترابطة بطريقة أكثر كفاءة.

وقال فينغ لي، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي بجامعة سنغافورة الوطنية "خذ حركة المرور مثالا، واعتبر المناطق الدماغية وجهات، والروابط بينها طرقات.. عندما يكون نظام الطرق أفضل تنظيما، تكون حركة المركبات والركاب أكثر كفاءة وتستخدم موارد أقل. وبالمثل، عندما تكون الروابط بين مناطق الدماغ أكثر تنظيما، يمكن معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة ".

وفي الواقع أظهرت نتائج الدراسة الطولية لعام 2017 التي قادها فنغ أن الاستهلاك اليومي للشاي يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن بنسبة 50 في المئة. وهذه النتيجة هي التي دفعت فنغ وفريقه إلى استكشاف التأثير المباشر للشاي على شبكات الدماغ.

ونظرا لأن الأداء المعرفي وتنظيم الدماغ مرتبطان بشكل معقد، يلزم إجراء مزيد من البحوث لفهم كيفية تطور وظائف فسيولوجية مثل الذاكرة، من دوائر الدماغ، فضلا عن التدخلات المحتملة للحفاظ على الإدراك بشكل أفضل أثناء عملية الشيخوخة.

لذلك يخطط فنغ وفريقه لدراسة آثار الشاي والمركبات النشطة بيولوجيا فيه، على التدهور المعرفي.

يشار إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن تناول الشاي مفيد لصحة الإنسان، وتشمل الآثار الإيجابية تحسين الحالة المزاجية والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.