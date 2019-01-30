أخطر من التبغ.. الشيشة سبب للسكري!

خلصت دراسة بريطانية إلى أن النرجيلة لها دور مباشر في تعزيز احتمالات الإصابة بداء السكري، والسمنة المفرطة.

وجاء في مجلة "Diabetology and Metabolic Syndrome" البريطانية أن الشيشة أكثر ضررا بصحة الإنسان من التبغ بجميع أنواعه.

لكن الدراسة ذاتها تنوه إلى أن الشيشة تعجل الإصابة بالسكري وليست مسببا رئيسا له، إذ تؤدي "المداومة على الشيشة" إلى "زيادة احتمالات الإصابة بالسكري من الدرجة الثانية".

الدراسة أخذت عينات من خمس مجموعات، ضمن عدد إجمالي من 9840 شخصا، 6742 منهم غير مدخنين، و976 من مدخني السجائر، بالإضافة إلى 1067 من مدخني الشيشة، و41 شخصا يتراوح تدخينهم بين السيجارة والشيشة.

وبعد إعادة ترتيب المعطيات تبعا لمتغير السن، انتهت الدراسة إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الإصابة بمرض السكري والسمنة المفرطة أو أحدهما والمداومة على تدخين الشيشة.

وجاء في خلاصة هذا البحث "أن لا علاقة واضحة بين تدخين السيجارة العادية أو التبغ وأعراض السمنة أو السكري".