حوادثها قاتلة.. أخطر 10 خطوط جوية في العالم

شهدت الأشهر الأخيرة الماضية حوادث طائرات أودت بحياة المئات من المسافرين والركاب، ورغم ارتباط بعضها بطائرات بوينغ من طراز "737 ماكس"، إلا أن هذا يمكن أن يؤثر على تصنيف الشركات المشغلة للطائرات.

ونشر موقع "فوربس" نقلا عن موقع "AirlineRatings" أخر تصنيفاته لشركات الخطوط الجوية حول العالم اعتماد على بيانات تصنيف الشركات من 7 نجوم.

ويعتمد التصنيف على عدة عوامل: الوفيات خلال العقد الماضي، القوائم السوداء لشركات الطيران في الدول، شهادات التدقيق من "IOSA" التي تتعلق بأنظمة السلامة.

وتاليا قائمة شركات الطيران التي لم تحقق أكثر من نجمتين في تصنيف "AirlineRatings". ما يجعلها أخطر خطوط طيران يمكن للمسافر أن يستخدمها:

"تار أير"/ (Tara Air)

والتي حققت نجمة واحدة من مقياس على سبع نجوم، وهو ناقل جوي يعمل في نيبال، يقوم بتشغيل أسطول من 8 طائرات، وشهدت رحلاته حوادث مميتة خلال الأعوام 2010-2011.

"نيبال أيرلاينز"/ (Nepal Airlines)

تسبب سجل الوفيات في حوادث شركة طيران الخطوط الملكية النيبالية من حظرها في الطيران إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهي تعمل منذ عام 1958، ولم تحقق سوى نجمة واحدة في التصنيف بسبب الحوادث التي تسببت في سجل مفجع من الوفيات.

"أريانا الأفغانية أيرلاينز"/ (Ariana Afghan Airlines)

تمتلك الخطوط الجوية الأفغانية خمس طائرات، ولكنها تمتلك سجلا بشطب نحو 19 طائرة من الخدمة، اشتملت على سبع حوادث قاتلة.

"بلوينغ أيرلاينز"/ (Bluewing Airlines)

ناقل جوي يعمل في دولة سورينام في أميركا الجنوبية، وهي محظورة عن الطيران في المجال الجوي الأوروبي، وذلك بسبب سجلها في حوادث الطائرات إذ فقدت ثلاث طائرات أنتونوف خلال ثلاث سنوات.

"كام أير"/ (Kam Air)

شركة طيران خاصة تعمل في أفغانستان، ويحظر عليها الطيران في المجال الجوي الأميركي والأوروبي، وذلك بعد حادث مميت وتهديدات بقنابل على الطائرة.

"تريغانا أير سيرفيس"/ (Trigana Air Service)

وهي ناقل جوي يعمل في إندونيسيا ولكنها ممنوعة من الطيران في المجالين الجوي في أميركا وأوروبا وذلك بعد 14 حادثا تسببت بخسائر بشرية.

"سكات أيرلاينز"/ (SCAT Airlines)

ناقل جوي يعمل في كازخستان، ولكنها لا تحمل شهادة تدقيق إجراءات السلامة الدولية، ولم تحقق سوى نجمة واحدة من بين 7 نجوم.