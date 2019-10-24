أدلة على "جرائم حرب" في العملية التركية.. وفيديوهات تثير الغضب

أكدت الولايات المتحدة امتلاكها أدلة على ارتكاب "جرائم حرب" خلال العملية العسكرية التركية على معاقل الأكراد في شمال شرق سوريا، فيما تظهر مقاطع مصورة على وسائل التواصل انتهاكات واضحة.

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيم جيفري إن هناك أدلة على ارتكاب المتمردين المدعومين من تركيا "جرائم حرب" وأضاف خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "قد رأينا عدة حوادث نعتبرها جرائم حرب".

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر "أعتقد أن المسؤولين (عن ذلك) يجب أن يحاسبوا. في كثير من الحالات، ستكون الحكومة التركية".

وتنفي أنقرة تلك الاتهامات وتصفها بأنها "حملة تشويه" ضدها.

وفي التاسع من أكتوبر الجاري بدأت تركيا حملة عسكرية واسعة في شمال شرق سوريا بهدف دحر مقاتلي وحدات حماية الشعب من المناطق الحدودية، ما أدى إلى سقوط قتلى وتشريد آلاف الأكراد.

وتحدث موقع بزنس إنسايدر، عن مقاطع فيديو، تحفّظ على نشرها، تُظهر متمردين سوريين مدعومين من تركيا وهم يرتكبون الفظائع، ويقتلون الرجال في ثياب مدنية ويتفاخرون بقتلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، ما بدا أنهم متمردون سوريون مدعومون من تركيا، وهم يرتكبون فظائع من بينها تصوير لقطات مع الضحايا والمفاخرة بقتلهم، ما أثار موجة غضب عارمة.

ومن بين هذه الأشرطة، شريط فيديو يُظهر، رجلا يقف فوق جثة السياسية الكردية هيفرين خلف، ويقول وهو يصور نفسه "هذه هي جثث الخنازير".

في مشهد آخر، يظهر رجال يبدو أنهم متمردون سوريون مدعومون من تركيا، وهم يتهكمون من رجل يرتدي ملابس مدنية قبل جره من رقبته وإعدامه.

وحذر قائد القوات الكردية في سوريا الجنرال مظلوم عبدي من أن "غزو سوريا سيكون أكبر عملية تطهير عرقي في القرن 21 مباشرة أمام أعين الجيش الأميركي".

وتعليقا على تصريحات مظلوم، قال المبعوث الأميركي "لم نر أدلة واسعة النطاق على التطهير العرقي". لكنه أقر بقلق بلاده العميق من هذه القوات المدعومة تركيًا، وإنهم يحققون في تقارير عن استخدامها الفسفور الأبيض ضد أهداف مدنية.