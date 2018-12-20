كشفت شركة إنستغرام عن أدوات تتيح لك التفاعل مع أصدقائك بطرق جديدة.

وأولى تلك الأدوات الرد بالأغاني، إذ أرادت إنستغرام جعل الردود أكثر حيوية بإتاحة استخدام الأغاني فيها، ويمكنك إعادة نشر الرد الذي ترغب فيه.

وعند الرد على أي صديق لديك ستجد زرا جديدا يحمل رمز الموسيقى، وعند الضغط عليه ستظهر لك قائمة من الأغاني التي يمكنك الاختيار منها ليسمعها صديقك ويستمتع بها.

أما الأداة الثانية، فستمكنك من التفاعل وطرح الأسئلة أو الاستطلاعات خلال البث المباشر، بما يتيح لك تفاعلا أكبر سواء مع من تتابعهم أو متابعيك.

وتتعلق الأداة الثالثة بالعد التنازلي، إذ يمكنك أن تنشر قصة عبر إنستغرام وتضيف عليها عدادا خاصا يجعل متابعيك أكثر تفاعلا معك.

وأدوات التفاعل الجديدة متاحة للجميع على تطبيق إنستغرام، وإذا لم تجدها فعالة يمكنك عمل تحديث للتطبيق.