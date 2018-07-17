أدين بإحراق مسجد في تكساس.. العقوبة قد تصل 40 عاما سجنا

أدانت محكمة في تكساس متهما بإشعال نار في مسجد بجرائم فيدرالية قد تصل عقوبتها إلى 40 عاما من السجن.

وبعد مداولات استمرت ثلاث ساعات، وجدت هيئة محلفين في فكتوريا (بولاية تكساس) أن مارك فنسنت بيريز "26 عاما" مذنبا بجرائم إحراق متعمد، وحيازة متفجرات، والاعتداء بدافع الكراهية الدينية.

وقال المدعي العام شاراد خاندلوال خلال المحاكمة إن المتهم تصرف مدفوعا بحقد متنام تجاه المسلمين، فيما قال مدع آخر إن بيريز قصد إرهاب مسلمي خليج تكساس وتعمد الأذى والدمار الذي لحق بالمسجد.

ونفى بيريز التهم. وقال محاميه مارك دي كارلو إنه يشعر بخيبة أمل شديدة لكن قرارا بالاستئناف لم يتخذ بعد.