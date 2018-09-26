أراض للبيع في مدينة رقمية على الإنترنت

تتكون المدينة من 90 ألف قطعة، مساحة كل منها 100 متر مربع، أي أن مساحتها الكلية تعادل تسعة آلاف كيلو متر مربع افتراضي.

المكان، مدينة "غينيسيس" التي تقع في عالم "ديسنترالاند"/ ( Decentraland ).

وهي تعادل مساحة قبرص أو مساحة أقل بقليل من مساحة مدينة نيويورك.

مدينة "غينيسيس"، لن تجدها على الخارطة في أي مكان، ولكن إذا بحثت عنها على الإنترنت ستجدها في "ديسنترالاند"، والتي تتيح لك التجول بحرية داخلها باستخدام نظارات الواقع الإفتراضي.

بدأت الشركة نشاطها في النصف الثاني من عام 2017، حيث جمعت "ديسنترالاند" 26 مليون دولار من بيع عملتها المشفرة "مانا"، والتي تعادل قيمتها حوالي 0.06 دولار.