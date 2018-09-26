أراض للبيع في مدينة رقمية على الإنترنت

خاص لموقع "الحرة"
الحدث، بيع أراض افتراضية.
المكان، مدينة "غينيسيس" التي تقع في عالم "ديسنترالاند"/ (Decentraland).
تتكون المدينة من 90 ألف قطعة، مساحة كل منها 100 متر مربع، أي أن مساحتها الكلية تعادل تسعة آلاف كيلو متر مربع افتراضي.
وهي تعادل مساحة قبرص أو مساحة أقل بقليل من مساحة مدينة نيويورك.
حاليا يبلغ سعر قطعة الأرض الواحدة 200 ألف دولار.
مدينة "غينيسيس"، لن تجدها على الخارطة في أي مكان، ولكن إذا بحثت عنها على الإنترنت ستجدها في "ديسنترالاند"، والتي تتيح لك التجول بحرية داخلها باستخدام نظارات الواقع الإفتراضي.
بدأت الشركة نشاطها في النصف الثاني من عام 2017، حيث جمعت "ديسنترالاند" 26 مليون دولار من بيع عملتها المشفرة "مانا"، والتي تعادل قيمتها حوالي 0.06 دولار.
وتمكنت الشركة من بيع أراض قيمتها 28 مليون دولار خلال أسبوع واحد في كانون الأول/ديسمبر 2017.
الفكرة من مؤسسي الشركة المبرمجين الأرجنتينين إستيبان أوردانو وآري ميليش.