Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب بـ50 مليار دولار

شركة أرامكو السعودية

قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية تلقت طلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في باكورة إصداراتها من السندات الدولية، بما يزيد على خمسة أمثال المبلغ الذي أشارت التوقعات لجمعه من الإصدار والبالغ عشرة مليارات دولار.

ويُنظر إلى إصدار السندات باعتباره مقياسا لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

ودفع الطلب أكبر شركة نفط في العالم إلى تسويق الصفقة المقسمة إلى ست شرائح بعلاوة أقل من المتوقع فوق سندات الحكومة السعودية المالكة لها. ومن المقرر تسعير السندات يوم الثلاثاء وربما تجمع منها أرامكو ما يربو على عشرة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن حجم الطلب وصل إلى 60 مليار دولار. وستكون هذه أعلى قيمة لطلبات الاكتتاب منذ الإصدار الذي طرحته قطر العام الماضي وجذب أوامر اكتتاب قياسية بقيمة نحو 52 مليار دولار.

وقبل فتح دفاتر الاكتتاب في وقت سابق الاثنين، كان إصدار أرامكو قد جذب بالفعل طلبات تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، وفقا لما ذكره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن أرباح أرامكو الهائلة، التي بلغت نحو ثلاثة أمثال أرباح أبل العام الماضي، تعني أن المستثمرين مستعدون لشراء السندات حتى وإن حصلوا في نهاية المطاف على عائد أقل مما تعرضه السندات السيادية السعودية.

وأجلت أرامكو العام الماضي طرحا عاما أوليا لأسهمها حتى 2021، ويهدف الطرح إلى جمع أموال للحكومة التي تتطلع لخفض عجز ميزانيتها وتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG