أرامكو تعتزم زيادة تجارتها النفطية إلى ستة ملايين برميل

قال أكبر مسؤول بشركة أرامكو السعودية للتجارة الاثنين إن الشركة تتوقع زيادة حجم تجارتها النفطية إلى ستة ملايين برميل يوميا في 2020 بزيادة 50 بالمئة عن المستويات الحالية.

وقال إبراهيم البوعينين رئيس الشركة ومديرها التنفيذي خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي إن الشركة تدرس أيضا بناء طاقتها في تجارة الغاز الطبيعي المسال مستخدمة مكتبها في سنغافورة كمركز تداول.

وأضاف أن الشركة تعتزم إقامة مكتبها الأوروبي في جنيف أو لندن وتستهدف فتح مكتب في الفجيرة لإدارة المخزون النفطي.

تأسست أرامكو السعودية للتجارة في 2012 لتسويق المنتجات المكررة والزيوت الأساسية والبتروكيماويات.

وبدأت تداول النفط الخام غير السعودي والمنتجات المكررة من مصافيها الخارجية في الأعوام الأخيرة مع سعي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى تعظيم الأرباح.