أرباح أرامكو تتخطى آبل

أظهرت أرقام أكبر شركة منتجة للنفط في العالم أرامكو السعودية الاثنين أنها حققت أرباحا أساسية بلغت 224 مليار دولار في 2018.

ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف أرباح آبل، ويتخطى إكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم.

وتعتزم أرامكو إصدار أول سندات لها مقومة بالدولار، ومن المتوقع أن تكون بـ10 مليارات دولار على الأقل، بعد إتمام "جولة ترويجية" هذا الأسبوع.

وربطت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف الشركة مع مرتبة السعودية، مما يعني أن بطء الاقتصاد سيؤثر سلبا على تكلفة اقتراض أرامكو مع تأهبها لأول ظهور في سوق السندات الدولية.

وصنفت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز أرامكو عند A+ وA1 على الترتيب، لكنهما قالتا إنه دون قيود التصنيف السيادي، ستكون أرامكو في نفس نطاق شركات النفط العالمية ذات التصنيف الأعلى مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل.

ووضعت فيتش التصنيف الائتماني المستقل للشركة عند AA+.

وتبدأ أرامكو عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن صفقة الدين التي طال انتظارها، والمتوقع أن تجذب طلبا هائلا من المستثمرين العالميين.

يأتي بيع السندات المزمع بعد إعلان الاستحواذ على 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت أرامكو إن بيع السندات، الذي قد يتوزع على شرائح بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات وثلاثين عاما، غير مرتبط بالاستحواذ على سابك.

وقالت أرامكو في عرضها التوضيحي إن الشركة تعتزم دفع قيمة الاستحواذ على شرائح منفصلة، بحيث تسدد 50 بالمئة عند إغلاق العملية، والباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.

وكشفت الشركة أنها حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018.

وبالمقارنة فإن آبل التي كانت أكبر الشركات الرابحة في العالم العام الماضي حسب فوربس، حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 81.8 مليار دولار.

وتقول موديز "أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية" بواقع 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.

وأضافت أن مديونية الميزانية العمومية للشركة تدار بشكل متحفظ، ولديها تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.