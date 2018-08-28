أرباح قياسية.. اتفاق أميركا-المكسيك يحفز أسواق العالم

شهدت أسواق المال ومؤشرات العديد من البورصات ارتفاعا بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المعروفة باسم نافتا.

وأعلن الاثنين عن توصل البلدين إلى اتفاق بشأن مراجعات تشمل أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة، والتي ستكون بديلا عن اتفاقية "نافتا".

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وبعد فترة من حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية بسبب المخاوف من الحروب التجارية ما بين القوى الاقتصادية، عادت الأسواق للهدوء بعد مؤشرات إيجابية من واشنطن ببذل جهد أكبر في بناء العلاقات من الدخول في نزاعات تجارية تربك الأسواق.

الدولار قرب أقل مستوى

ورغم أن تفاعل سوق العملات كان محدودا، إلا أن الدولار استقر قرب أدنى مستوياته في شهر مقابل سلة عملات منافسة الثلاثاء مع تعزز الشهية للأصول عالية المخاطر بفعل الاتفاق.

واستقرت أسعار الصرف للدولار الكندي والبيزو المكسيكي بوجه عام مقابل الدولار.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ الثاني من آب/ أغسطس عند 94.68 في أوائل المعاملات الآسيوية ليقلص خسائره لاحقا.

ورغم قوة الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين، استقر اليورو بشكل كبير عند حوالي 1.16 دولار.

وكان الجنيه الاسترليني من أكبر الخاسرين في أسواق العملات مع عودة متعاملي سوق لندن بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة ليجدوا في انتظارهم مزيدا من عناوين الأخبار السلبية على صعيد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وسجل الاسترليني أدنى مستوياته في 2018 أمام اليورو بعد أن طلب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب من وزرائه إعداد إجراءات احترازية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

ونزل اليوان الصيني حوالي 0.1 في المئة في المعاملات الخارجية إلى 6.8 للدولار.

ستاندرد اند بورز وناسداك

وارتفعت الأسهم الأميركية الاثنين ليغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على مستويات قياسية مع تعزز ثقة المستثمرين بفضل التوصل إلى الاتفاق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 259.29 نقطة بما يعادل 1.01 في المئة ليصل إلى 26049 نقطة وزاد ستاندرد اند بورز 22.05 نقطة أو 0.77 في المئة مسجلا 2896.74 نقطة وصعد ناسداك 71.92 نقطة أو 0.91 في المئة إلى 8017.90 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وصعدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء لترتفع مؤشرات شركات السيارات مجددا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين، وزاد المؤشر داكس الألماني الغني بشركات التصدير 0.3 في المئة أيضا.

وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 في المئة إثر عطلة الاثنين مستفيدا من أداء ضعيف للجنيه الاسترليني.

وحقق قطاع السيارات الأوروبي بعض أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره واحدا في المئة.

مؤشر اليابان يكسر حاجز الـ23 ألف نقطة

وكسر المؤشر نيكي الياباني حاجز 23 ألف نقطة الثلاثاء قبل أن يبدد معظم مكاسبه بفعل بيع لجني الأرباح، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف حزيران/ يونيو.

وختم نيكي تعاملات الثلاثاء مرتفعا 0.1 في المئة إلى 22813 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المئة الثلاثاء مسجلا 1731 نقطة. وفاقت الأسهم المرتفعة تلك المتراجعة بواقع 1018 إلى 982.

وارتفعت أسهم أكبر ثلاث شركات سيارات يابانية والتي لها مصانع في المكسيك. وزاد سهم تويوتا 0.9 في المئة بينما قفز سهما نيسان وهوندا 1.3 في المئة.

أسعار النفط

وارتفع سعر النفط الثلاثاء نحو أعلى مستوياته منذ أوائل تموز/ يوليو بفعل أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج أوبك وتحسن في طلب مصافي التكرير الصينية.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.65 دولارا للبرميل مرتفعة بذلك 44 سنتا عن الإغلاق السابق ومسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 تموز/ يوليو في حين زادت عقود الخام الأميركي 17 سنتا إلى 69.04 دولار للبرميل.