الخارجية تكشف عدد القتلى الأميركيين بسريلانكا

قتل أربعة أميركيين على الأقل في الاعتداءات التي هزت سريلانكا في عيد الفصح وأدت إلى مقتل نحو 300 شخص، حسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الاثنين.

وقال المسؤول إن العديد من المواطنين الأميركيين أصيبوا بجروح خطيرة في الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة.

واضاف "سنواصل العمل لتقديم مساعدة ودعم إلى جميع المواطنين الأميركيين المتضررين وعائلاتهم"، رافضا كشف مزيد من التفاصيل عن الضحايا "احتراما للحياة الخاصة" لأسرهم.

وبين الأميركيين الأربعة القتلى ديتر كوفالسكي الذي كان يعمل تقنيا في شركة بريطانية للخدمات التربوية، حسب ما أعلنت الشركة.

وقالت مدرسة سيدويل فريندز بالعاصمة الأميركية واشنطن الاثنين إن أحد طلابها بالصف الخامس ويدعى كيران شافريتز لقي مصرعه في التفجيرات.