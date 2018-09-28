ستة قتلى فلسطينيين بمواجهات على حدود غزة

قتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على حدود قطاع غزة وأصيب المئات الجمعة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وذكرت المصادر أن من بين القتلى صبيين أحدهما يبلغ من العمر 14 عاما.

وأضافت أن أكثر من 500 شخصا آخرين أصيبوا بجروح مختلفة.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال من جانبه في تغريدات على تويتر إن الجيش الإسرائيلي يستعمل وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقا لتعليمات محددة.

وأشار إلى أن طائرة عسكرية نفذت غارة على شمال القطاع بعد إلقاء قنابل باتجاه الجيش.

وتشهد الحدود بين غزة وإسرائيل احتجاجات فلسطينية أسبوعية منذ 30 آذار/ مارس.