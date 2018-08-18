غوتيريش يقدم أربعة مقترحات لحماية الفلسطينيين

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الجمعة أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين، وتشمل تعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في حزيران/يونيو الماضي وضع مقترحات لضمان "سلامة وحماية وصالح السكان المدنيين الفلسطينيين"و "توصيات فيما يتعلق بتوفير آلية للحماية الدولية".

وأشار غوتيريش في التقرير إلى إمكانية نشر قوات مسلحة لحفظ السلام تابعة للمنظمة الدولية أو قوات مسلحة من مجموعة من الدول ذات التوجهات المماثلة تعمل بتفويض من المنظمة لتوفير حماية فعلية.

وقال إنه يمكن نشر بعثة مراقبين مدنيين من الأمم المتحدة أو من خارج المنظمة "بتفويض محدد يتعلق بإعداد تقارير عن القضايا المتعلقة بالحماية والسلامة وتقديم وساطة محلية".

أما المقترح الثالث فيتعلق بزيادة برامج المنظمة الدولية الحالية ومساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية لمعالجة احتياجات المدنيين الفلسطينيين بشكل أكثر كفاءة وتعزيز المؤسسات الفلسطينية.

وأضاف أن الخيار الأخير هو إرسال مسؤولين من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والتنسيق والمجال السياسي لتعزيز المراقبة وتقديم تقارير عن الوضع وتعزيز رؤية المنظمة الدولية.

وأشار غوتيريش في التقرير إلى أن كل الخيارات ستتطلب تعاون الطرفين ووقفا دائما للعمليات القتالية وموارد إضافية لضمان إمكان تطبيقها.

وقال المسؤول الأممي إن "المفاوضات للتوصل لتسوية شاملة وعادلة ونهائية للصراع العربي الإسرائيلي هي أفضل وسيلة لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين".