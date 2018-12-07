أردنيون يطالبون بتعديل الدستور

طالب أردنيون الجمعة بـ "تعديل الدستور" خلال احتجاجات على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية.

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ودعا مئات المحتجين في العاصمة عمان إلى تغيير الدستور فيما يتعلق بتعيين الحكومة من قبل العاهل الأردني.

وطالب المحتجون قرب دار رئاسة الوزراء، بإصلاحات اقتصادية وسياسية، منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي، ما أدى لإقالة حكومة هاني الملقي.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها "لا لقانون الضريبة".

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وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 في المئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.