أردني يقاضي وزير التربية: 'تسبب في كارثة البحر الميت'

أقام مواطن أردني الأحد دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، على اعتباره متسببا في وفاة 21 مواطنا أردنيا.

وكانت مدرسة فكتوريا بالعاصمة عمان قد نظمت رحلة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى منطقة وادي الأزرق في منطقة البحر الميت، إلا أنها انتهت بكارثة وفاة 21 مواطنا أردنيا معظمهم من الأطفال بسبب السيول.

واتهمت الدعوة وزير التربية والتعليم بالإهمال، إذ كان عليه إلغاء جميع الرحلات إلى منطقة وادي الأزرق على أساس الحالة الجوية المتوقعة قبلها، وذلك بصفته مسؤولا عن حياة الطلبة.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارا الأحد بوقف جميع الرحلات المدرسية حتى إشعار آخر.

