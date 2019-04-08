أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين على أهمية الخطوات التي أقدمت عليها بلاده بالتعاون مع روسيا في "مكافحة الإرهاب" في سوريا.

وقال في كلمة خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية إن الخطوات التي تتخذها أنقرة وموسكو تتم "بشكل مستقل ووفق مصالحنا، سواء بالصناعات الدفاعية أو الطاقة أو كل المجالات الأخرى".

وأكد الرئيس التركي المضي قدما في صفقة شراء منظومة الدفاع الروسية أس-400، وقال إن جميع الإجراءات بخصوصها استكملت، وأردف قائلا "لن نسمح لأي طرف من الأطراف بالتدخل في هذه الاتفاقية أو ممارسة ضغوط علينا".

وكان أردوغان قد تعهد في وقت سابق بشن عملية لسحق المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة شرقي نهر الفرات في سوريا، وقال إن تلك العملية باتت جاهزة ويمكن أن تبدأ في أي وقت.

وأضاف "مصممون وعازمون على القضاء على كل المنظمات الإرهابية، ولكن يجب أن نركز أيضا على وحدة الأراضي السورية".

بوتين من جانبه قال إن إتمام نقل منظومة أس-400 إلى تركيا، والتعاون في مجال التقنيات العسكرية، ضمن الأجندات التي بحثها مع نظيره التركي.

وتحض إدارة الرئيس دونالد ترامب تركيا على الاختيار بين منظومة الدفاع الروسية ومقاتلات اف-35 الأميركية التي ترغب أنقرة أيضا في الحصول عليها. وعلقت توريد معدات مرتبطة بهذه المقاتلات إلى الحكومة التركية.

وسبق لواشنطن أن عرضت على أنقرة صواريخ باتريوت الأميركية كبديل، كما تؤكد أن النظام الدفاعي الروسي لا يتواءم ومعدات حلف شمال الأطلسي.