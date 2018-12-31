معارض تركي: أردوغان يتصرف كإله

ورمسيس أو كما يعرف باسم رمسيس الثاني، كان الفرعون الثالث من حكام الأسرة 19، وقد حكم من الفترة 1303 ق.م إلى 1213 ق.م، وقد اشتهر الملك بضخامة تماثيله ومعابده التي لا تزال باقية حتى الأن.

وقال تكين في تغريدة له عبر تويتر، "نعم، أردوغان ليس إلها، وليس نبيا أو رسولا، وليس واليا أرسل للفنانين، وإنما إنسان من لحم ودم، لا يمكنه التشكك في إيمان أحد أو أخلاقه أو حبه لوطنه. لماذا يغضب؟، أم هل يرى نفسه إلها مثل رمسيس يعيش في القصور".

وكتب تكين في تغريدة أخرى قال فيها: "لا يمكنك التشكيك في وطنيتي، الزم حدودك. إن هذا الظلم لم نعشه حتى في أعقاب انقلاب 1980، سيذكر حكام هذه الفترة في المستقبل بالظلم الذي اقترفوه".

وأضاف السياسي التركي، "إن هذا التكبر ليس جيدا، إن من يقول اليوم 'أنا أعلى من الجميع وأنا أعرف كل شيء'، فإن عملتنا قد فقدت بسببه نحو 32% من قيمتها في عام واحد. وقفزت معدلات التضخم إلى 25%، وسجلت البطالة معدلات قياسية، إن هذا الوطن هو من يدفع ثمن هذا التكبر. علينا جميعا تلقينهم درسا".

وكان تكين قد كتب تغريدته في سياق منع السلطات التركية الممثل والإعلامي مجدات جيزين (75 عاما)، من السفر، بعدما ألقت الشرطة التركية القبض عليه في 21 كانون الأول/ديسمبر.

أما جيزين فقد انتقد أردوغان خلال البرنامج واصفا إياه بأنه "يوبخ الجميع ويحملهم المسؤولية، ويدعو الناس لمعرفة حدودهم، انظر يا رجب طيب أردوغان، لن تستطيع اختبار وطنيتنا، يجب عليك معرفة حدودك".

وكان قد ظهر بصحبة جيزين في نفس الحلقة، الممثل التركي متين أكبينار (77 عاما) الذي عارض أردوغان قائلا: "أعتقد أن الحل الوحيد لإنهاء حالة الاستقطاب هي الديمقراطية، إذا لم نصل لهذه النقطة، ربما يعلق الرئيس من قدميه أو يتم تسميمه مثل ما حدث مع الزعماء الفاشيين من قبل، لكنه في النهاية سيكون بمثابة دمار لنا".

وفي المقابل، انتقد أردوغان بشدة الممثلين خلال خطاب له لاحقا بقوله "إنهما يقولان إنهم سيأخذاني إلى المشنقة. هؤلاء هم ما يسموا بالفنانين. هل تعتقد أنك تستطيع شنق رئيس هذا البلد؟ الآن تلقى جزاءك أمام القضاء".

ولم تمر ساعات عقب خطاب أردوغان، حتى أطلق مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا حول الممثلين.