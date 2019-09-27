أردوغان: تركيا لن تتوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن من المستحيل بالنسبة لتركيا التوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران على الرغم من العقوبات الأميركية، بحسب ما نقلت عنه محطة تلفزيون "أن.تي.في".

وأضاف الرئيس التركي أن التجارة بين البلدين ستستمر.

وكان أردوغان قد قال للصحفيين على متن رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن تركيا لا تريد وقف تعاونها مع طهران.



واستهدفت عقوبات أميركية قطاعات النفط والبتروكيماويات والمصارف في إيران، ما أدى إلى تراجع مؤشراتها الاقتصادية.

وتفيد تقارير بأن صادرات إيران إلى كل من روسيا وتركيا في عام 2019 قد تراجعت، إذ انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة ثمانية في المئة، وإلى تركيا بنسبة 37.5 في المئة لتصل إلى 2.8 مليار دولار.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن قد قال في تصريحات صحفية إن "إيران محبطة والعقوبات المفروضة عليها بدأت تظهر نتائجها بشكل كبير". وأضاف أن "العقوبات أوقفت مصادر تمويل النظام الإيراني وأضعفته حتى لا تمول الإرهاب".

ودعا المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك "كل الدول للانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على إيران".