أردوغان: سننفذ عملية شرقي الفرات.. وقسد تتوعد بـ"حرب شاملة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا وهي المنطقة التي لم تؤسس فيها أنقرة وواشنطن "منطقة آمنة" بعد.

وقال أردوغان "أجرينا ترتيباتنا. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية" مضيفا أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ "اليوم أو غدا".

من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي بأن قواتهم ملتزمة بالآلية الأمنية وتتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بالي في تغريدة: "لن نتردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها للدفاع عن أنفسنا وشعبنا".

واتفقت الولايات المتحدة مع تركيا على أن تقيما معا منطقة آمنة على الحدود السورية لكن أنقرة تقول إنها غير راضية على سير العملية وهددت من حين لآخر بتنفيذ عمليات عسكرية هناك.