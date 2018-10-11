أردوغان: لا يمكن أن نصمت حيال اختفاء خاشقجي

نقلت صحيفة "حرييت" الخميس عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا لا يمكنها أن تلزم الصمت في قضية اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي مضيفا أنها تحقق في كل جوانب القضية.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر للحصول على أوراق تتعلق بزواجه المقبل.

ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد وقت قصير لكن مسؤولين أتراكا وخطيبته التي كانت تنتظره بالخارج أكدوا أنه لم يغادر المبنى.

وقال أردوغان للصحافيين الذين رافقوه في رحلة العودة من زيارة للمجر إن تركيا قلقة من اختفاء خاشقجي.

وأضاف "هل يمكن ألا يكون هناك نظام كاميرات في قنصلية؟ ... إذا حلق عصفور، إذا خرجت بعوضة (من القنصلية)، أنظمة كاميراتهم سترصدها". وأوضح "لديهم (السعوديين) الأنظمة الأكثر تطورا".

وقال أردوغان "ليس من الصواب أن أعلق على فرضيات لكن لدينا مخاوفنا".

وتابع: "نحقق في كل جوانب القضية. لا يمكننا أن نلزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف".