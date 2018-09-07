أردوغان: لم يعد بوسعنا استقبال المزيد من اللاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بلاده لم يعد بوسعها استقبال المزيد من اللاجئين من سورية وذلك خلال قمة مع الرئيسين الروسي والإيراني في طهران.

واستقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ منذ اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من سبعة أعوام. وتعهد أردوغان في حزيران/يونيو بتسهيل عودة اللاجئين لبلادهم.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال القمة الثلاثية في طهران لمناقشة مصير محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال الرئيس التركي إن هناك خطوات ستتخذ لمنع تدفق المزيد من المهاجرين من سورية.

ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن الهجوم على إدلب قد يودي إلى نزوح 800 ألف شخص.