"دفاتر الإرهاب" ومهرجان قونية.. لماذا قرر العدالة والتنمية طرد داود أوغلو الآن؟

قرار مفاجئ، اتخذه حزب العدالة والتنمية ضد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، بإحالته إلى لجنة تأديبية تمهيدا لطرده من صفوف الحزب الحاكم. ويعتبر داود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، وقد تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء. وعندما غادر رئاسة الوزراء في 2016 بعد نحو عامين من توليه هذا المنصب، تعهد داود أوغلو بعدم انتقاد أردوغان علنا. لكنه أجرى مؤخرا مقابلة صحافية مطولة أظهر فيها أنه لن يلتزم الصمت بعد اليوم بشأن ما يعتبره أوجه قصور في حزب العدالة والتنمية. وكانت بداية خروج داود أوغلو عن صمته في أبريل 2019، حين نشر رسالته الطويلة الشهيرة التي انتقد فيها أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

لكن يظل توقيت اتخاذ القرار من جانب العدالة والتنمية في حق داود أوغلو محل سؤال، رغم مرور شهور على انتقاده الحزب الحاكم بقيادة أردوغان. أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة كوجالي التركية، سمير صالحة، يرى أن قرار فصل داود أغلو يتعلق بأمرين، الأول: هو تصريحه عن فتح "دفاتر الإرهاب" منذ أيام، والثاني: يتعلق بالتوقيت الذي اتخذه أردوغان لفصله. وكان داود أوغلو قد صرح منذ أيام في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي "إن الكثير من دفاتر الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع أصحابها النظر في وجوه الناس". وعن ماهية "دفاتر الإرهاب"، يقول صالحة، في اتصال مع الحرة، إنها تخص قضايا أمن داخلية وخارجية، خاصة التنظيمات الإرهابية والقضية السورية، إذ كانت الأخيرة من أبرز الأسباب التي دفعت داود أوغلو لمغادرة حزب العدالة والتنمية في عام 2016. أما السبب الثاني لاتخاذ هذا القرار من قبل العدالة والتنمية، فيقول صالحة إن "الرئيس أردوغان اختار توقيتا مناسبا بعد عقده مهرجانا شعبيا في مدنية قونية، مسقط رأس داود أوغلو، حيث احتشد جمع غفير من أجل أردوغان، وقد شجعه هذا في الإسراع من طرح قرار فصل داود أوغلو." وكان أردوغان قد قال قبل يومين في قونية، إنه سيطهر المنشقين داخل الحزب، في إشارة إلى داوود أوغلو، بحسب مراقبين. وتوقع صالحة أن يسلك أدروغان نفس النهج فيما يخص منافسيه السياسيين المحتملين، مثل الرئيس السابق عبد الله غول ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، بالأخص وأنهما يخططان لإنشاء حزب جديد سيعلن عنه قريبا.

وويقول صالحة​: "بعد أيام أردوغان سيذهب إلى مدينة قيصرية التركية، وهي مدينة عبد الله غول، وهناك سيتم تنظيم مهرجان شعبي، وعلى أساس نتائج هذا المهرجان، قد يصعّد أردوغان سياسيا ضد جناح غول وباباجان". أما المحلل السياسي التركي جواد غوك، فيقول إنه "لا توجد تفاصيل دقيقة بخصوص دفاتر الإرهاب هذه حتى الآن، لكنها على الأغلب هي متعلقة بملف التفجيرات في تركيا، خاصة تلك التي سبقت الانتخابات العامة في 2015." وقد سبق الانتخابات التي أقيمت في نوفمبر 2015، أعنف هجوم إرهابي في تاريخ تركيا الحديث والذي وقع في 10 أكتوبر، بعدما أسفر انفجار سيارتين مفخختين خارج محطة قطار بالعاصمة أنقرة عن 109 قتيلا و500 مصاب. ويرى مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول جواد غوك أن كلام داود أوغلو يشير إلى "وجود مؤامرة حكومية وراء هذه التفجيرات، كان الهدف منها دفع الناس إلى التصويت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات بنسب عالية، خوفا من المستقبل" وأضاف غوك "يعرف كل من داود أوغلو وعلي باباجان وعبد الله غول، كواليس هذه الدفاتر، وإن أداروها بشكل جيد يستطيعون الوصول للحكم من خلال حزبهم الجديد". وكان نائب رئيس الوزراء التركي السابق ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان قد أعلن استقالته من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو المنصرم، جراء "اختلافات عميقة" مع اتجاه الحزب.