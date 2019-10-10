أردوغان يتحدث عن مقتل 109 مسلحين شمالي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن قوات بلاده قتلت أكثر من 100 مسلح خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة الأربعاء ضد الأكراد شمالي سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في أنقرة أن "العملية مستمرة حاليا بمشاركة جميع وحداتنا، قتل 109 إرهابيين حتى الآن".

كما هدد أردوغان بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حاليا في شمالي سوريا.

وقال خلال الخطاب "أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر".

وتهدف تركيا من الهجوم، الذي نددت به دمشق ودول أوروبية، إلى إقامة منطقة تعيد إليها قسما من نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها.

وأسفر الهجوم التركي منذ الأربعاء، وفق المرصد، عن مقتل ثمانية مدنيين و19 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية أعلنت ليل الأربعاء أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.