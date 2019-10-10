Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
سورية

أردوغان يتحدث عن مقتل 109 مسلحين شمالي سوريا

أردوغان في خطاب أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن قوات بلاده قتلت أكثر من 100 مسلح خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة الأربعاء ضد الأكراد شمالي سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في أنقرة أن "العملية مستمرة حاليا بمشاركة جميع وحداتنا، قتل 109 إرهابيين حتى الآن".

كما هدد أردوغان بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حاليا في شمالي سوريا.

/**/ /**/ /**/ الجيش التركي يواصل توغله شمال سوريا
على صلة

تركيا تعلن مواصلة التوغل شمال سوريا.. وقسد تؤكد صد الهجوم

وقال خلال الخطاب "أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر".

وتهدف تركيا من الهجوم، الذي نددت به دمشق ودول أوروبية، إلى إقامة منطقة تعيد إليها قسما من نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها.

/**/ /**/ /**/ أعمدة دخان تتصاعد من بلدة حدودية سورية بعد تعرضها للقصف التركي
على صلة

"قنبلة موقوتة".. الهجوم التركي في سوريا يثير مخاوف من "عودة داعش"

وأسفر الهجوم التركي منذ الأربعاء، وفق المرصد، عن مقتل ثمانية مدنيين و19 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية أعلنت ليل الأربعاء أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG