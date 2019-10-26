إردوغان يتوعد الأكراد.. ويهدد بـ "فتح البوابات"

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إن تركيا "ستطهر الإرهابيين" من المنطقة المحاذية لها في شمال سوريا إذا لم تنسحب منها القوات الكردية السورية بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.



وقال إردوغان في خطاب نقله التلفزيون في إسطنبول "إذا لم يتم تطهير الإرهابيين في نهاية الـ 150 ساعة، فسنتولى السيطرة ونطهرها بأنفسنا"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا فرعا من حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل الجيش التركي منذ عقود.

وينص اتفاق توصل إليه إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء على أن تعمل القوات الروسية والسورية على إجلاء مقاتلي وحدات حماية الشعب مسافة 30 كيلومترا من الحدود.

وجدد إردوغان أيضا تهديده بـ "فتح البوابات" أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا، إذا لم تؤيد الدول الأوروبية خطط أنقرة الخاصة بإنشاء "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، حيث يريد إعادة توطين اللاجئين المقيمين حاليا في تركيا.