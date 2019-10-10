أردوغان يثير الغضب بـ"الجيش المحمدي" و"نبع السلام"

أثارت التسمية التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الجيش التركي بعد أن وصفه بـ"الجيش المحمدي" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وجه آخرون اتهامات لأنقرة باستغلال عملية "نبع السلام" لضرب المدنيين في شمالي سوريا.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمالي سوريا، وتهدف من خلالها لإنشاء منطقة عازلة تحاول أن تعيد إليها قسما من نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها.

وكان أردوغان وصف في تغريدة القوات التي تشارك في العملية العسكرية بأنهم "جيش محمدي" وتمنى النجاح لهم ولكافة العناصر المحلية السورية التي تقف إلى جانب تركيا، في إشارة منه لفصائل المعارضة الموالية لأنقرة.

وسخر كثيرون من الوصف الذي أطلقه أردوغان على جيشه، وغضب البعض من استغلال الدين لأغراض سياسية.

وقال الفنان المصري عمرو واكد في تغريدة إنه يرفض "الزج بإسم النبي محمد في صراعات سياسية"، وتسائل "كيف يقوم جيش محمدي بغزو جيرانه".

من جهته قال الصحفي اللبناني خالد شعبان إن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له الذين وصفهم أردوغان بـ"الجيش المحمدي" هم ذاتهم الذين قتلوا آلاف المدنيين في حلب وغيرها من مناطق سوريا.

وحتى يوم الخميس، نزح أكثر من 60 ألف شخص من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا نتيجة العملية العسكرية التركية، فيما ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن مدنيين سقطوا نتيجة القصف التركي الذي استهدف عدة مناطق في الشمال السوري.

وطال القصف، وفق قوات سوريا الديموقراطية، "مواقع عسكرية ومدنية في قرى في تل أبيض وسري كانيه (رأس العين) والقامشلي وعين عيسى".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال الأربعاء إن العملية التركية أسفرت حتى عن مقتل 11 شخصا، بينهم 8 مدنيين.

وتصف الإعلامية السعودية هيله المشوح عملية "نبع السلام" بأنها "نبع إرهاب"، وقالت إنها قد تؤدي لـ"نهاية أردوغان سياسيا".

الناشط الإعلامي والمغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد من جهته أشار إلى أن العملية التركية تستهدف المدنيين واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارتكاب "جرائم حرب".