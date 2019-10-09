أردوغان يطلق العملية العسكرية ضد الأكراد شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بدء العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا ضد القوات الكردية .

وقال أردوغان إن العملية العسكرية، التي أطلق عليها اسم "نبع السلام"، تهدف "للقضاء على الممر الإرهابي على حدودنا".

وبدأت العملية بقصف جوي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا، وأفاد مراسل الحرة بقصف استهدف بلدة أبو صفرة غربي رأس العين.

وقالت محطة "سي أن أن" تركيا إن انفجارات ضخمة هزت بلدة رأس العين شمال شرق سوريا، فيما سمعت أصوات طائرات مقاتلة تحلق في سماء المنطقة.

وذكرت المحطة أن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المباني في رأس العين.

وقال متحدث باسم المقاتلين الأكراد في شمالي سوريا إن طائرات حربية تركية بدأت هجوما على المنطقة.

وذكر الناطق باسم قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة إن "الطائرات التركية بدأت بقصف مناطق سكنية مما اثار الذعر بين صفوف المدنيين".

وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت "النفير العام" في مناطق سيطرتها في شمالي سوريا رداً على تهديد تركيا بشن الهجوم، داعية في الوقت ذاته روسيا الى التدخل لتسهيل "الحوار" مع دمشق.