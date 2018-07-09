أردوغان يعلن تشكيلة حكومته

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين حكومته الجديدة التي تضم 16 وزيرا أحدهم صهره بيرات البيرق الذي عيّن وزيرا للمالية بعد أن كان لثلاث سنوات وزير للطاقة.

وأسندت وزارة الدفاع لقائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين احتفظ مولود جاويش أوغلو بمنصبه وزيرا للخارجية.

وإلى جانب الوزراء، عين أردوغان فؤاد أوكتاي وهو تكنوقراطي شغل في السابق منصب رئيس الوكالة التركية لإدارة الحالات الطارئة، نائبا لرئيس الجمهورية.

ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد ظهر الثلاثاء.

وأدى أردوغان في وقت سابق الاثنين اليمين الدستورية رئيسا لتركيا بصلاحيات جديدة واسعة النطاق لخمس سنوات مقبلة.

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أردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة

وأعلن مستشار للرئيس التركي أن أردوغان سيعين محافظا للبنك المركزي مباشرة لمدة خمس سنوات.

وقبيل تنصيب أردوغان، ألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بندا قانونيا كان ينص على أن يكون تعيين محافظ البنك المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء لولاية تستمر خمس سنوات.