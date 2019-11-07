إردوغان يعلن اعتقال نجل البغدادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس اعتقال نجل زعيم تنظيم داعش السابق أبوبكر البغدادي، مشيرا إلى أنه متواجد بين أفراد الأسرة الموقوفين في تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن إردوغان قوله: "ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".

وأضاف أنه يجري العمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقت تركيا القبض عليهم إلى مراكز ترحيل، وأنهم "سيبقون هناك بانتظار قرارت وزارة العدل".

وتابع الرئيس التركي أن عدد عناصر "داعش" الذين حُظر دخولهم إلى تركيا بلغ حتى الآن 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، بينما يقبع حاليا 1149 منهم في السجون.

وكانت تركيا أعلنت القبض على شقيقة وأرملة أبو بكر البغدادي الذي قتل في نهاية أكتوبر الماضي في هجوم نفذته وحدة خاصة أميركية.

وتواجه تركيا اتهامات بأنها تسترت على مكان البغدادي، الذي كان يحتمي في محافظة إدلب بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة.