أردوغان يهاجم الزعيم القبرصي التركي إثر انتقاده العملية في سوريا

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الأحد زعيم القبارصة الأتراك لانتقاد الأخير بشكل نادر ومفاجئ هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية "أقولها بشكل واضح: لقد تجاوز الحدود تماما".

وتشن تركيا منذ الاربعاء هجوما في شمال شرقي سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وأثار الهجوم غضبا دوليا عارما.

لكن أنقرة لم تتوقع أن تصدر انتقادات من جانب "جمهورية شمال قبرص التركية" التي نشأت من اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية عام 1974 ردا على انقلاب هدف إلى ضمها لليونان، ولا تعترف بها سوى أنقرة.

ونقلت الصحافة التركية أن زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي أبدى تحفظات مساء السبت عبر موقع فيسبوك وكتب "رغم تسمية (العملية) نبع السلام، هناك دماء تهرق وليست مياها"، داعيا إلى "الحوار والدبلوماسية".

وأثارت تصريحات أكينجي المعروف بسعيه إلى تقليص ارتهان "جمهورية شمال قبرص التركية" الاقتصادي والدبلوماسي لأنقرة، استياء السلطات التركية.

وأضاف أردوغان "في الوقت المناسب سنرد عليه بالشكل الملائم".

وقبيل ذلك، ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي بموقف أكينجي "بشدة"، مذكرا بالتضحيات التي قدمها الجنود الأتراك الذين قتلوا خلال غزو قبرص عام 1974.