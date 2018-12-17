أردوغان يهدد أكراد سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين إنه عازم على "التخلص" من المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم يرغمهم الأميركيون على الانسحاب.

ويأتي هذا التهديد الجديد لأردوغان بعد ثلاثة أيام من محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وافق خلالها الرجلان على التعاون في شكل "أكثر فاعلية" في شمال سوريا.

ورغم ذلك، بدا أن أردوغان يترك الباب مواربا أمام حل وسط محتمل مع الولايات المتحدة البلد الشريك في حلف شمال الأطلسي.

وقال كلمة القاها في مدينة قونية "لأننا شركاء استراتيجيون، يجب أن نقوم بما هو ضروري"، مع التكرار أن الهجوم التركي المحتمل يمكن أن يبدأ "في أي وقت".

وجرت المحادثة الهاتفية الجمعة بعدما أعلن أردوغان الأربعاء أنه سيطلق عملية جديدة "في الأيام المقبلة" ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق الفرات في شمال سوريا.

وتدعم واشنطن عناصر وحدات حماية الشعب في مواجهة تنظيم داعش، لكن أنقرة تعتبرهم منظمة "إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وجدد أردوغان الاثنين تهديداته رغم تحذيرات واشنطن.