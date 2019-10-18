أردوغان يهدد باستئناف العملية العسكرية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من أن تركيا ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا مساء الثلاثاء إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة" تسعى لإقامتها بمحاذاة حدودها.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول "إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة. وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية ... في اللحظة التي تنتهي فيها الـ 120 ساعة".

ووافقت تركيا بعد محادثات مع الولايات المتحدة الخميس على تعليق هجومها في شمال سوريا بينما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة في غضون خمسة أيام.

وحسب أرودغان، فإن سيطرة القوات السورية على المناطق التي تخلى منها القوات الكردية، لا تمثل مشكلة بالنسبة لتركيا.

وذكر الرئيس التركي في مؤتمرة الصحفي أن بلاده لا نية لديها للبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا.

وأوضح أردوغان أنه أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالهجوم على شمال سوريا في مكالمة هاتفية، قبل ثلاثة أيام من انطلاق العملية.