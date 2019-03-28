ما نعرفه عن الانتخابات المحلية التركية

تجرى السبت 30 آذار/ مارس الجاري أولى الانتخابات المحلية في تركيا، بعد اعتماد النظام الرئاسي بقيادة رجب طيب أردوغان.

وتكتسي هذه الانتخابات طابعا خاصا من حيث كونها امتحانا شعبيا لفترة رئاسة أردوغان لتركيا، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

هذه خمس معلومات عن الانتخابات المحلية التركية:

مؤشر على توجهات الرأي العام المحلي

تنتخب البلديات والمخاتير التركية مرة كل خمس سنوات، هذه المرة اكتسبت أهمية لافتة، على أساس أنها الأولى في عهد النظام الرئاسي الذي أسسه رجب طيب أردوغان.

هي كذلك استفتاء شعبي يتمكن من خلاله لشعب من تقييم الأوضاع الاقتصادية الموسومة بزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الليرة.

توقيت مكيّف

تفتتح مكاتب الاقتراع في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتقفل في الرابعة عصرا في بعض الولايات ومن الثامنة صباحا إلى الخامسة عصرا في ولايات أخرى.

النتائج بعد أيام

يبدأ الفرز مباشرة بعد انتهاء الاقتراع وغلق مراكز الانتخاب، ثم تبدأ بعض النتائج الأولية في الظهور بعد نحو ساعة أو أكثر من نهاية الاقتراع، على أن يتم فرز جميع الأصوات في تمام التاسعة ليلا.

النتائج تبقى غير رسمية ومؤقتة إلى غاية إعلانها بشكل رسمي من طرف لجنة الانتخابات المركزية بعد أيام من الانتخابات، وبعد الاطلاع على الطعون المقدمة من طرف بعض المشاركين.

مليون ناخب جديد

الهيئة الناخبة المعنية تتكون من أكثر من 57 مليون مواطن، نصفهم نساء.

وهناك أكثر من مليون ناخب جديد، سيدلون بأصواتهم بمناسبة هذه الانتخابات، ونسبتهم 1.8 في المئة من العدد الإجمالي للهيئة الناخبة.

مشاركة 13 حزبا

بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات التركية، فإن عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، 13، وفق الترتيب الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

وهناك تحالفان رئيسيان بين تلك الأحزاب (تحالف الشعب)، الذي يشمل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وحزب الحركة القومي بزعامة دولت باهتشيلي.

والثاني (تحالف الأمة) الذي يشمل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب الخير/القومي المحافظ حديث التأسيس.

فيما قرّرت أحزاب أخرى خوض الانتخابات بشكل منفصل من دون الانضمام للتحالفات، وأبرزها حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.