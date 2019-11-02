أرسلت خطابا لترامب.. ولاية أميركية تسعى لاستقبال لاجئين

طلب حاكم ولاية يوتا غاري هربرت من الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح للولاية باستقبال المزيد من اللاجئين حول العالم، مشيرا إلى أن الولاية لديها تاريخ طويل في مساعدة المضطهدين.

وذكر هربرت في خطاب أرسله لترامب يوم 24 أكتوبر الماضي أن يوتا استقبلت آلاف اللاجئين من عدد من المناطق المضطربة حول العالم، لكن هذا العدد تقلص خلال العاميين الماضيين.

وجاء في خطاب هربرت أن يوتا "تأسست من قبل اللاجئين الذين تعرضوا للاضطهاد"، لذلك "فإننا نتعاطف بشدة مع الأفراد والجماعات الذين أخرجوا من بيوتهم ونرغب في منحهم وطنا وحياة جديدة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أسابيع أن إدارة ترامب تخطط لخفض سقف برنامج استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألفا.

وظل السقف المسموح به للاجئين يتناقص تحت إدارة ترامب، وبينما بلغ 30 ألفا في 2019، كان في العام الماضي 45 ألفا، لكن لم يتم قبول سوى 22 ألفا و491 شخصا.