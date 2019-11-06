كيف تصرف لاعب أرسنال عندما تعرض للسطو المسلح؟

أظهر نجم نادي أرسنال سياد كولاسيناك ثباتا قلما تجد له نظيرا هذه الأيام، عند تعرضه لمحاولة سطو مسلح على يد ملثمين.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مؤخرا، مقطع فيديو، يظهر عملية سطو تعرض لها نجم المنتخب البوسني في يوليو الماضي.

ويظهر كولاسيناك الذي يشتهر إعلاميا باسم "الدبابة"، وهو يقف ثابتا عندما حاول ملثمان سرقة ساعته التي يبلغ ثمنها 200 ألف دولار.

وكان كولاسيناك يقف بجانب نجم أرسنال الألماني مسعود أوزيل، عندما حاول الملثمان تهديد كولاسيناك بسكين طويل، إلا أن الموقف سرعان ما انقلب، حتى ظهرت ملامح الخوف على المعتدين.

ويظهر المدافع البوسني في المقطع وهو يحاول الهجوم على الملثمين اللذين فرا سريعا، فيما حاول نجم أرسنال اللحاق بهما.

وكان الملثمان قد لاحقا كل من كولاسيناك وأوزيل وهما في سيارة النجم التركي لمدة ميل، حتى توقفا في منطقة "تشايلدز هيل" في شمال لندن.

وبعد الواقعة، ألقت الشرطة القبض على الملثمين، اللذين اتضح أن أحدهما عمره 26 عاما ويدعى جوردان نورثاوفر، والآخر عمره 30 عاما ويدعى سميركيغ أشلي.