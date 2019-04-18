أرسنال وتشيلسي إلى نصف نهائي يوروبا ليغ

بلغ أرسنال الإنكليزي الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه الخميس في إياب ربع النهائي على مضيفه نابولي الإيطالي بهدف نظيف، بعد تفوقه ذهابا بثنائية نظيفة.

وسيرافق أرسنال الى الدور المقبل، جاره اللندني تشلسي الذي تغلب على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 4-3 إيابا (5-3 بمجموع المباراتين)، بينما عاد أينتراخت فرانكفورت من بعيد ليتأهل على حساب بنفيكا البرتغالي، بفوزه عليه إيابا الخميس في ألمانيا بهدفين نظيفين بعد خسارته ذهابا في البرتغال 2-4.

أما آخر المتأهلين الى نصف النهائي فكان فالنسيا الإسباني الذي جدد فوزه على مواطنه فياريال 2-صفر (5-1 بمجموع المباراتين).

وسيجمع نصف النهائي بين أرسنال وفالنسيا من جهة، وتشلسي وأينتراخت فرانكفورت من جهة أخرى.