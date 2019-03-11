أرسنال يوقف زحف يونايتد

فاز أرسنال 2-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد ليقفز فوقه إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينهي الأحد سجل المدرب المؤقت أولي غونار سولشار المحلي الخالي من الهزيمة.

ومنح هدفا غرانيت تشاكا وبيير-إيمريك أوباميانغ الفوز لأرسنال ليصعد إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ويتراجع يونايتد إلى المركز الخامس.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 60 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث ومتفوقا بنقطتين على يونايتد.

وهذه هي أول هزيمة ليونايتد في الدوري منذ 16 كانون الأول/ديسمبر في آخر مباراة للمدرب السابق جوزيه مورينيو.