أرملة البغدادي "تبرعت بالكثير من المعلومات" عن داعش

قال مسؤول تركي إن أرملة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي.

وذكر المسؤول أن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود، ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد القبيسي.



وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي، الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في سوريا الشهر الماضي.



واعتقلت هذه المرأة في الثاني من يونيو 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل إن اسمها ليلى جبير.

وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي إن إيه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.



وأضاف "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد تبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش"، وفقا لما نقلت فرانس برس.



وكشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لأول مرة الأربعاء عن اعتقال أرملة البغدادي.



وقال إردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته -- أُعلن ذلك للمرة الأولى -- لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".



وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.