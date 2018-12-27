تستكمل أرملتان رحلة زوجيهما في تسلق قمة إيفرست في أيار/ مايو المقبل، بعد أن لاقا الزوجان حتفهما في انهيار جليدي.

وتوفي زوجا الأرملتين خلال مساعدتهم لمتسلقي إيفرست، إذ كانا يعملان متسلقي "الشيربا"، متخصصين بتقديم الخدمات والمساعدة للمتسلقين الآخرين.

وتوفي زوج الأرملة فورديكي وهو يثبت حبالا لمتسلقين أجانب على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8850 مترا في عام 2013.

وقالت فورديكي إنها ستتسلق الجبل في أيار/ مايو مع نيما دوما زوجة واحد من 16 من "الشيربا" قتلوا في انهيار جليدي قرب المعسكر الرئيسي في 2014.

وقالت الزوجتان في بيان: "نعتزم تسلق الجبل كي نضع نهاية لآلامنا ونكرم ذكرى زوجينا بالوصول إلى القمة التي لم يتمكنا من الوصول إليها".

وذكرت نيما (36 عاما) أنهما استكملتا التدريبات وصعدتا قمتين صغيرتين.

ويمتد جبل إيفرست على الحدود بين نيبال والصين ويمكن تسلقه من الناحيتين.

ونجح في هذه المغامرة 4833 شخصا منذ أن وصل النيوزيلندي إدموند هيلاري ومرافقه "الشيربا" تنسينج نورجاي إلى قمة الجبل عام 1953، وفقا لما نشره آلان أرنيتي المدون الذي يتابع تسلق إيفرست.

ويقول مسؤولون إن نحو 500 امرأة فقط نجحن في تسلق الجبل.

وقالت فورديكي (42 عاما) وهي أم لطفلين إن وفاة زوجها سببت لها متاعب اقتصادية جمة.

وأضافت: "وفاة وزوجي ليست نهاية حياتي، سأقوم بالرحلة لتوجيه رسالة بأن الأرامل يمكن أن ينجزن حتى هذه المغامرات الصعبة".