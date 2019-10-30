أرمينيا تشكر الولايات المتحدة على "التصويت التاريخي"

شكرت أرمينيا، الأربعاء، الولايات المتحدة على "التصويت التاريخي" لمجلس النواب الذي اعترف رسميا "بالإبادة الأرمنية"، مثيرا غضب تركيا.

وتبنى مجلس النواب الأميركي قرارا بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن".

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ"الإبادة الأرمنية".

ورحب رئيس الوزراء الأرمني في تغريدة على تويتر بهذا "التصويت التاريخي"، معتبرا أن هذا القرار "خطوة جريئة على طريق الحقيقة والعدالة التاريخية، تجلب أيضا الراحة لملايين من أحفاد الناجين من الإبادة الأرمنية".

من جهتها، أكدت وزارة خارجية أرمينيا في بيان أن "أرمينيا تعبر عن شكرها العميق لأعضاء مجلس النواب على تصويتهم المثير للإعجاب (...) لأنهم برهنوا على وفائهم الذي لا ينتهي للحقيقة والعدالة والإنسانية والتضامن والقيم العالمية لحقوق الإنسان".

وعبر مواطنون عاديون في شوارع يريفان عن شعور مماثل.

وقال صانع الأحذية كوريون هاكوبيان (69 عاما) لوكالة فرانس برس "أنا سعيد لأن الولايات المتحدة اعترفت في نهاية المطاف بالإبادة الأرمنية".

وأضاف أنه واثق من أن "دولا أخرى ستحذو حذو الأميركيين".

من جهته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاعتراف الأميركي، ووصف تلك الخطوة بأنها "لا قيمة لها" و "أكبر إهانة" للشعب التركي.

وقال إردوغان في خطاب متلفز: "من هنا ، أخاطب الرأي العام الأميركي والعالم بأسره: هذه الخطوة التي اتخذت لا قيمة لها ولا نعترف بها".

وكانت تركيا استدعت الأربعاء سفير الولايات المتحدة في أنقرة للاحتجاج على اعتراف مجلس النواب الأميركي "بالإبادة الأرمنية"، حسبما ذكر مسؤولون أتراك.